Отмечается, что тарифы не изменились в нескольких категориях - в других же наблюдается удорожание.

Несмотря на мораторий на повышение коммунальных тарифов, коммуналка подорожала. В частности, с февраля 2023 года по февраль 2024 года украинцы платят на 12,7% больше, чем в 2022 году. Если разбирать подорожание отдельно, то больше всего подорожали тарифы на электроэнергию - а именно на 69,7%.

Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

Дрежстат уточнил, что кроме тарифа на электроэнергию украинцы платят больше за уборку мусора, услуги по управлению многоквартирными домами и содержание и ремонт жилья. В частности, уборка мусора подорожала – на 4,5%; услуги по управлению многоквартирными домами на 4,2%, содержание и ремонт жилья на 3%.

Отмечается, что тарифы не изменились в нескольких категориях. Речь идет в первую очередь о природном газе, горячей воже и отоплении.

Следует также напомнить, что в марте будет действителен тот же тариф на электроэнергию, что и действует сейчас. То есть – 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. При этом распространенная ранее информация о возможном повышении тарифа до 6 грн за киловатт-час не соответствует действительности.

При этом Нацбанк предупреждает, что ожидается рост части тарифов для украинцев. В частности, прогнозируется подорожание отопления и горячей воды. Уже сейчас в ряде городов Украины вырастет тариф на водоснабжение.

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