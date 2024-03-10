Останнім часом українці скаржаться на проблеми з банківськими рахунками. Відомо, що банківські картки українців масово блокують без попередження. Стали відомі випадки, коли це може статися з українськими картками.

Обмежити операції по банківським рахункам чи повністю їх закрити можуть навіть за неоновлені дані про себе. Крім цього можуть закрити рахунок, якщо українець не зможе довести походження коштів, що надходять на його банківську картку.

Також банківські картки блокують через накладання арешту виконавчої служби. Це може статися у випадках несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо.

Особливу увагу банки звертають на такі операції по банківським карткам українців:

Великі зняття готівки в регіоні, де клієнт зазвичай не проживає;

Об'ємні онлайн-покупки, особливо в нічний час;

Великі суми, що надходять на картку та їх подальше зняття готівкою;

Операції з криптовалютами або іншими віртуальними активами на суму більше 30 тис. грн;

Транзакції на суму 400 тис. грн або більше.

Також українців можуть покарати за операції по криптовалюті. Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Тобто з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоїну. Проте згодом його рахунок блокує банк та обвинувачує його у шахрайстві.

Джерело: OBOZ.UA

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