Ограничить операции украинцев по банковским счетам или полностью закрыть их могут в нескольких случаях.

В последнее время украинцы жалуются на проблемы с банковскими счетами. Известно, что банковские карты украинцев массово блокируют без уведомления. Стали известны случаи, когда это может произойти с украинскими картами.

Ограничить операции по банковским счетам или полностью закрыть их могут даже за необновленные данные о себе. Кроме этого могут закрыть счет, если украинец не сможет доказать происхождение поступающих средств на его банковскую карточку.

Также банковские карты блокируют из-за наложения ареста исполнительной службы. Это может произойти в случаях неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.д.

Особое внимание банки обращают на следующие операции по банковским картам украинцев:

Большие снятия наличных денег в регионе, где клиент обычно не проживает;

Объемные онлайн-покупки, особенно в ночное время;

Большие суммы, поступающие на карту и их последующее снятие наличными;

операции с криптовалютами или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

Транзакции на сумму 400 тыс. грн или больше.

Также украинцев могут наказать за операции по криптовалюте. Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. То есть с карты жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Однако впоследствии его счет блокирует банк и обвиняет его в мошенничестве.

Источник: OBOZ.UA

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