Поліцейська в Чернівцях залякувала учнів гімназії, тож батьки вимагають звільнення директора, повідомляє "Чернівецький промінь".

У соціальних мережах розповсюджено аудіозапис, де поліцейська гучно кричала та погрожувала учням Гімназії №5 "Інтеграл". Один із батьків розповів про цей випадок. За його словами, поліцейська вела себе жорстоко, принижувала та лякала дітей. Вона погрожувала відправити їх до дитячого будинку, а також накладати штрафи на їхніх батьків, заявляючи, що "їсти не будуть щомісяця". Це викликало обурення серед батьків, які вимагають відставки директора школи за неприпустиму ситуацію.

Під час цих подій на місці були і класний керівник, і психолог школи, але вони не втручалися у діалог з поліцейською. Батьки вважають, що директор мала би припинити цю ситуацію, але вона цього не зробила.

Директор школи вважає, що її дії були обґрунтовані, оскільки вона реагувала на проблему невідповідності учнів шкільним правилам. Проте батьки стверджують, що діти були психологічно та емоційно травмовані такими діями поліцейської.

Управління освіти заявило, що проведе ретельне розслідування у гімназії та розгляне питання щодо звільнення директора на час розслідування, оскільки в цій ситуації можливе порушення прав дітей.

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