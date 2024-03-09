Полицейская в Черновцах запугивала учеников гимназии, поэтому родители требуют увольнения директора, сообщает "Черновицкий луч".

В социальных сетях распространена аудиозапись, где полицейская громко кричала и угрожала учащимся Гимназии №5 "Интеграл". Один из родителей рассказал об этом случае. По его словам, полицейская вела себя жестоко, унижала и пугала детей. Она угрожала отправить их в детский дом, а также налагать штрафы на их родителей, заявляя, что "есть не будут ежемесячно". Это вызвало возмущение у родителей, требующих отставки директора школы за недопустимую ситуацию.

Во время этих событий на месте были и классный руководитель, и психолог школы, но они не вмешивались в диалог с полицейским. Родители считают, что директор должна прекратить эту ситуацию, но она этого не сделала.

Директор школы считает, что ее действия были обоснованы, поскольку реагировала на проблему несоответствия учащихся школьным правилам. Однако родители утверждают, что дети были психологически и эмоционально травмированы такими действиями полицейского.

Управление образования заявило, что проведет тщательное расследование в гимназии и рассмотрит вопрос об увольнении директора на время расследования, поскольку в этой ситуации возможно нарушение прав детей.

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