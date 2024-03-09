Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з передбаченням на 9 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 9 березня.

Отже, найближчими кількома днями варто подумати про розкриття свого потенціалу.

Що таке особливе у вашій роботі, що можна вивести на новий рівень? Настав час запитати себе про це та розібратися у цьому.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 9 березня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Кубків.

У вас є приємна сторона, яку мало хто дійсно може побачити, і вона сочиться з вас, хочете ви це висловити чи ні.

Як би жорстко ти не намагався бути зовні, ти нікого не обдуриш.

Ваша м'яка сторона показується світові, і це чудове видовище.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Диявол

Спокуса не є чимось незвичайним для людини, тому, перш ніж почати читати собі лекції про те, як потрібно було знати краще чи робити краще, візьміть до уваги той факт, що кожен помиляється свого часу.

Важливо те, що ви знову встаєте та починаєте заново з того місця, де знаходитесь.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Настав час зробити кар'єрний крок. Якщо ви хочете змінити роботу або почати шукати другий дохід, зараз саме час заповнити заяви або переглянути дошки оголошень в компаніях або галузях, де ви сподіваєтеся працювати.

Рак (21 червня – 22 липня)

Мапа Таро: Паж Мечів.

Нині все це так нове. У вас багато чудових думок та ідей, які розмірковують без форми та форми.

Зберіть усе, що ваш розум починає осягати, і подивіться, як їх систематизувати, щоб з'ясувати, на чому найважливіше зосередитись в даний момент.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Помірність.

Ви надто багато думаєте про цю ситуацію. Ви можете турбуватися більше, ніж варто було б, про конкретну ситуацію чи людину.

Найкраще усвідомити, що ви не зможете контролювати все у своєму житті. Навіть те, над чим ви маєте певний контроль, може змінитись за вашим бажанням.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Ви зараз знаходитесь у хорошому місці. Поруч із вами є людина, яка хоче допомогти вам пережити цей важкий час.

Навіть у той момент, коли ви почуваєтеся самотнім, це не так. Є люди, які хочуть надати вам підтримку та показати своє кохання.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператор.

Є певні битви, в яких вам, можливо, хотілося б, щоб за вас бився хтось інший, але вам все одно важливо робити це самостійно.

Ви розумієте свою здатність боротися з проблемою без сторонньої допомоги. Це непросто, але ситуація допоможе вам побачити у собі щось важливе.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Верховна Жриця.

Довіряйте своїй інтуїції. Дотримуйтесь того, про що ви подумали першим.

Ви можете сумніватися в собі та зважувати плюси та мінуси кількох рішень, але ваша перша думка, швидше за все, виявиться вірною.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Башта в перевернутому положенні.

Ви ледве не змарнували цю проблему, і хіба ви не раді?

Завдяки ретельному плануванню та передбачливості ви побачили ситуацію такою, якою вона є, і пішли з дороги.

Вам пощастило, що ви маєте проникливість, яка вберегла вас від шкоди.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дурень

Перевірте свою мету. Чи знаєте ви, де хочете бути через 1, 5 чи 10 років?

Ви квапите події, говорячи, що у вас є цілі, але чи думаєте ви, що рухаєтеся у правильному напрямку?

Без дорожньої карти або плану ви рухаєтеся у будь-якому напрямку... і можете не досягти своєї мети.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Зірка у перевернутому положенні.

Тиша, яку ви отримуєте від Всесвіту, не є відмовою чи тим, що вас не чують.

Вам доведеться почекати або вирости у характері, перш ніж вам відкриється те, що вам потрібно робити далі.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Настав час вийти зі своєї шкаралупи і проявити себе з розмахом.

Ви повинні бути трохи більш організованими та відкритими до людей, на яких хочете справити враження.

Успіх не прийде до вас. Вам доведеться вирушити на пошуки.

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