Субсидію можуть оформити українці на опалювальний сезон. З'явилось нововведення. Зокрема, стало відомо, що процес подання заяви на оформлення субсидії через портал "Дія" спрощено та пришвидшено. Буквально тепер українці можуть це зробити за якісь 10 хвилин. Про це бульш детально повідомили в Мінсоцполітики.

На порталі "Дія" можна оформити заяву на отримання субсидії. Тепер заяву можна подати спрощену вже з 3 березня 2024 року. Субсидія надається на оплату комунальних послуг, газу та палива.

Спрощена заява на субсидію полегшить українцям отримання субсидії. До оновлення оформлення заяви через портал "Дія" займало близько пів години, а тепер це робиться за 10 хвилин. Це сталося завдяки тому, що бульшість документів підтягуються до заяви в автоматичному режимі.

Сервіс було орієнтовано на тих українців, які вперше оформлюють заяву на отримання субсидії.

Варто також зазначити, що спрощену заяву можна подати не тільки в додатку "Дія". Також електронну заяву на отримання субсидії можна оформити через:

вебпортал Пенсійного фонду України, застосунок ПФУ для мобільних телефонів.

Крім того, спрощену заяву на отримання субсидій також є можливіть оформити в паперовій формі. Для цього варто звернутись до:

будь-якого центру ПФУ, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

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