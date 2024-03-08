Субсидию могут оформить украинцы на отопительный сезон. Появилось нововведение. В частности, стало известно, что процесс подачи заявления на оформление субсидии через портал "Действие" упрощен и ускорен. Буквально теперь украинцы могут это сделать через 10 минут. Об этом подробно сообщили в Минсоцполитики.

На портале "Дія" можно оформить заявление на получение субсидии. Теперь заявление можно подать упрощенное уже с 3 марта 2024 года. Субсидия предоставляется для оплаты коммунальных услуг, газа и топлива.

Упрощенное заявление на субсидию облегчит украинцам получение субсидии. До обновления оформления заявления через портал "Дія" занимало около получаса, а теперь это делается через 10 минут. Это произошло благодаря тому, что большинство документов подтягиваются к заявлению в автоматическом режиме.

Сервис был ориентирован на тех украинцев, впервые оформляющих заявление на получение субсидии.

Следует также отметить, что упрощенное заявление можно подать не только в приложении "Дія". Также электронное заявление на получение субсидии можно оформить через:

вебпортал Пенсионного фонда Украины, приложение ПФУ для мобильных телефонов.

Кроме того, упрощенное заявление на получение субсидий также возможно оформить в бумажной форме. Для этого следует обратиться к:

любого центра ПФУ, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

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