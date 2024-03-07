Коли картки були тимчасово заблоковані, клієнт "ПриватБанк" прийшов у відділення та намагався повністю закрити рахунки, але не вийшло.

Користувачі карток та рахунків у "ПриватБанк" останнім часом незадоволені співпрацею з цим банком. Нещодавно один з клієнтів розповів на сайті Мінфін про неприємну ситуацію. Зокрема, відмовляється закривати його рахунок. Представники "ПриватБанк" у відповідь надали пояснення стосовно кількох ключових аспектів цієї проблеми.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що приблизно рік назад прийшло сповіщення від банку про актуалізацію даних. Якщо їх не актуалізувати, то рахунки заблокуються. Чоловік не захотів їх актулізовати з особистих причин і планував завершити співпрацю із "ПриватБанком".

Коли карти тимчасово були заблоковані, клієнт "ПриватБанк" прийшов у відділення та намагався повністю закрити рахунки. Там йому пояснили, що без актуалізації даних це неможливо зробити. До того ж, йому стало відомо, що кожного місяця на карті універсальній знімається 20 гривень за безконтактне обслуговування.

"Тобто це виходить, що ви мені карти заблокували через не потрібну мені актуалізацію, а гроші то стягуватись будуть, так? На яких підставах, скажіть будь-ласка, я не можу закрити рахунок і буду сплачувати гроші, якщо це лише ви зобов’язані проводити актуалізацію", - поскаржився клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що актуалізація даних – це не примха банку, а вимоги чинного законодавства України. Від банків вимагають періодично оновлювати дані по клієнтах. Закриття рахунку відбувається після спливу тридцяти календарних днів з дня відправлення Клієнту повідомлення про закриття рахунку та здійснення завершальних операцій по рахунку.

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