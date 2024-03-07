Когда карты были временно заблокированы, клиент "ПриватБанк" пришел в отделение и пытался полностью закрыть счета, но не получилось.

Пользователи карт и счетов в "ПриватБанке" в последнее время недовольны сотрудничеством с этим банком. Недавно один из клиентов рассказал на сайте Минфина о неприятной ситуации. В частности, отказывается закрывать его счет. Представители "ПриватБанк" в ответ предоставили объяснения по нескольким ключевым аспектам этой проблемы.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что примерно год назад пришло уведомление от банка об актуализации данных. Если их не актуализировать, то счета заблокируются. Мужчина не захотел их актулизировать по личным причинам и планировал завершить сотрудничество с "ПриватБанком".

Когда карты были временно заблокированы, клиент "ПриватБанк" пришел в отделение и пытался полностью закрыть счета. Там ему объяснили, что без актуализации данных это сделать невозможно. К тому же ему стало известно, что каждый месяц на карте универсальной снимается 20 гривен за бесконтактное обслуживание.

"То есть это получается, что вы мне карты заблокировали из-за не нужной мне актуализации, а деньги-то взиматься будут, да? На каких основаниях, скажите пожалуйста, я не могу закрыть счет и буду платить деньги, если это только вы обязаны проводить актуализацию", - посетовал клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что актуализация данных - это не прихоть банка, а требования действующего законодательства Украины. От банков требует периодически обновлять данные по клиентам. Закрытие счета происходит после истечения тридцати календарных дней со дня отправки Клиенту уведомления о закрытии счета и совершении завершающих операций по счету.

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