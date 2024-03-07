Перше тестування е-гривні відбулося в 2018 році в закритому режимі і включало запуск платформи "Електронна гривня", вже запланована друга фаза.

У 2024 році Національний банк України планує провести публічне тестування державної цифрової валюти - е-гривні, до якого буде запрошено всіх бажаючих. Передбачається введення електронної валюти в обіг протягом другої половини року.

Про це заявив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін, повідомляється на сторінці Нацбанку у Facebook.

Перше тестування е-гривні відбулося у 2018 році в закритому режимі і включало в себе запуск платформи "Електронна гривня", обмежений обсяг цифрової гривні, що введений в обіг, і тестування операцій з е-гривнею за участю працівників Національного банку та декількох компаній-учасниць проекту.

Друга фаза проєкту, яка запланована на другу половину поточного року, буде відкритою для участі. Це означає, що до тестування е-гривні можуть приєднатися банки, небанківські фінансові інститути та їхні клієнти.

"Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Наразі ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту", - повідомив представник Національного банку.

Він також зазначив, що планується запросити користувачів для участі в тестуванні через банки-учасників пілотного проєкту. Наразі Національний банк працює над остаточними деталями. У той же час, рішення про можливість широкомасштабного запровадження е-гривні в Україні буде прийняте НБУ після завершення дослідження, з урахуванням можливого впливу на фінансову систему України.

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