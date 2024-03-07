Первое тестирование е-гривны состоялось в 2018 году в закрытом режиме и включало в себя запуск платформы "Электронная гривна", уже запланирована вторая фаза.

В 2024 году Национальный банк Украины планирует провести публичное тестирование государственной цифровой валюты - е-гривны, в которую будут приглашены все желающие. Предполагается введение электронной валюты в обращение в течение второй половины года.

Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерьогин, сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

Первое тестирование е-гривны состоялось в 2018 году в закрытом режиме и включало в себя запуск платформы "Электронная гривна", ограниченный объем введенной в обращение цифровой гривны и тестирование операций с е-гривной с участием работников Национального банка и нескольких компаний-участниц. проекта.

Вторая фаза проекта, запланированная на вторую половину текущего года, будет открыта для участия. Это означает, что к тестированию е-гривны могут присоединиться банки, небанковские финансовые институты и их клиенты.

"Все платежные операции с е-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. В настоящее время мы осуществляем поиск разработчика технологического решения для реализации пилотного проекта", - сообщил представитель Национального банка.

Он также отметил, что планируется пригласить пользователей для участия в тестировании через банки-участники пилотного проекта. Национальный банк работает над окончательными деталями. В то же время решение о возможности широкомасштабного введения е-гривны в Украине будет принято НБУ после завершения исследования, с учетом возможного влияния на финансовую систему Украины.

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