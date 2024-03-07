Національний банк України (НБУ) оголосив про своє рішення не повертатися до фіксованого курсу долара. Зазначається, що цей курс вони свідомо відмовилися використовувати, а всі зміни – як у напрямку зростання, так і зниження – є природними для режиму гнучкості. Так пояснили в НБУ.

Згідно з висловленими думками, допустимі коливання в обидва напрямки – як у зростанні, так і впаданні ціни на валюту. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук підкреслив, що регулятор попереджав про можливі такі рухи.

Як підтвердив Національний банк України, курс гривні може зазнавати змін в обидва боки: слабшати при погіршенні умов на ринку або зміцнюватися, коли ситуація стає кращою, як це спостерігалося у жовтні та на початку листопада 2023 року. "Питання про повернення до фіксованого курсу на даний момент не стоїть на порядку денному," зауважив Ніколайчук.

Він також додав, що Нацбанк перейшов від фіксованого курсу до режиму гнучкості, коли для цього з'явились усі необхідні передумови. Гнучкість курсу валюти дає змогу виконувати кілька ключових завдань, включаючи підтримку привабливості гривневих фінансових інструментів, таких як депозити та внутрішні державні облігації.

Прогнози банківського сектору в Україні на березень вказують на очікуване підвищення курсу готівкового долара. Експерти передбачають, що ціна американської валюти коливатиметься між 38,25 та 40,5 гривень наступного місяця.

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