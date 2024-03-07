Национальный банк Украины (НБУ) объявил о своем решении не возвращаться к фиксированному курсу доллара. Отмечается, что этот курс они сознательно отказались использовать, а все изменения – как в направлении роста, так и снижения – естественны для режима гибкости. Так объяснили в НБУ.

Согласно высказанным мнениям, допустимые колебания в оба направления – как в росте, так и впадении цены на валюту. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук подчеркнул, что регулятор предупреждал о возможных подобных движениях.

Как подтвердил Национальный банк Украины, курс гривны может претерпевать изменения в обе стороны: ослабевать при ухудшении условий на рынке или укрепляться, когда ситуация становится лучше, как это наблюдалось в октябре и начале ноября 2023 года. "Вопрос о возвращении к фиксированному курсу на данный момент не стоит в повестке дня," отметил Николайчук.

Он также добавил, что Нацбанк перешел от фиксированного курса в режим гибкости, когда для этого появились все необходимые предпосылки. Гибкость курса валюты позволяет выполнять несколько ключевых задач, включая поддержку привлекательности финансовых инструментов гривни, таких как депозиты и внутренние государственные облигации.

Прогнозы банковского сектора в Украине на март указывают на ожидаемое повышение наличного курса доллара. Эксперты предполагают, что цена американской валюты будет колебаться от 38,25 до 40,5 гривен в следующем месяце.

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