У перші роки нагадування про військовозобов'язаних та необхідність оновлення даних здійснювалося через роздачу повісток за місцем проживання - зараз усе інакше.

Процес мобілізації в Україні триває, і в рамках нього відбувається розсилка повісток в армію для військовозобов'язаних. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, де це робиться найчастіше.

Важливо відзначити, що у перші роки нагадування військовозобов'язаним про необхідність оновлення даних здійснювалося через роздачу повісток за місцем проживання. Ця практика застосовувалася і у мирний час для призовників.

За словами Істоміна, деякі особи уникли виклику на військову службу, не відкриваючи дверей для представників територіальних військових комісаріатів та служби порядку, або їхні родичі заявляли, що такої особи там немає. За його словами, наразі значна кількість людей проживає за межами місця своєї реєстрації і давно не оновлювала свої дані. Тому по оселям вже майже не ходять.

Ще одним методом сповіщення є передача розпоряджень (повісток) на підприємства, де керівник розподіляє їх серед підлеглих. Державні органи влади все частіше втручаються у цей процес.

У минулому році українські громадяни почали отримувати повістки для оновлення військово-облікових даних не лише за місцем проживання, а й у громадських місцях, включаючи спортивні зали. Цей крок викликав негативну реакцію серед населення.

"Проводять перевірку документів на вулицях. Це роблять особи із числа військовослужбовців ЗСУ (адже ТЦК та СП є структурними підрозділами ЗСУ), уповноважені відповідними повноваженнями військовим комендантом. До того ж, наші представники почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту фіксувати його з обох сторін та зменшити кількість маніпуляцій", - підсумував військком.

Джерело: Телеграф.

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