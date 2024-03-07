В первые годы напоминание о военнообязанных и о необходимости обновления данных осуществлялось через раздачу повесток по месту жительства - сейчас все по-другому.

Процесс мобилизации в Украине продолжается и в рамках него происходит рассылка повесток в армию для военнообязанных. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, где это делается чаще всего.

Важно отметить, что в первые годы напоминание о военнообязанных о необходимости обновления данных осуществлялось через раздачу повесток по месту жительства. Эта практика применялась и в мирное время для призывников.

По словам Истомина, некоторые лица избежали вызова на военную службу, не открывая двери для представителей территориальных военных комиссариатов и службы порядка, или их родственники заявляли, что такого там нет. По его словам, сейчас значительное количество людей проживает за пределами места своей регистрации и давно не обновляло свои данные. Поэтому по домам почти не ходят.

Еще одним методом оповещения является передача предписаний (повесток) на предприятия, где руководитель распределяет их среди подчиненных. Государственные органы власти все чаще вмешиваются в этот процесс.

В прошлом году украинские граждане начали получать повестки для обновления военно-учетных данных не только по месту жительства, но и в общественных местах, включая спортивные залы. Этот шаг вызвал отрицательную реакцию среди населения.

"Проводят проверку документов на улицах. Это делают лица из числа военнослужащих ВСУ (ведь ТЦК и СП являются структурными подразделениями ВСУ), уполномоченные соответствующими полномочиями военным комендантом. К тому же наши представители начали использовать бодикамеры, чтобы в случае конфликта фиксировать его с обеих сторон. и уменьшить количество манипуляций", - подытожил военком.

Источник: Телеграф.

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