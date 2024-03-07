Відповідно до цього законопроекту, планується запровадження нових норм та покарання у вигляді штрафу.

В Україні для водіїв хочуть ввести новий штраф. Верховна Рада готується до розгляду законопроекту №9564, спрямованого на посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з цим законопроектом, планується введення нових норм для водіїв, що може призвести до застосування серйозних штрафів та навіть позбавлення водійських прав в разі їх порушення.

У рамках цього законопроекту також передбачається внесення коректив у поширену практику втручання у систему випускання вихлопних газів автомобілів, що призводить до збільшення рівня шуму від роботи двигунів.

Конкретно, такі елементи, як "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші аналогічні технічні вироби, які не враховані в конструкції транспортних засобів та вироблені виробниками, розглядаються як фактори порушення тиші та спокою громадян, що викликає незадоволення суспільства. Тому для покарання порушників потрібні штрафи.

У документі наголошується на неприпустимості вироблення гучних звуків під час війни, які можуть бути помилково ідентифіковані як звуки російських дронів-камікадзе.

Законопроект пропонує введення штрафів та позбавлення прав за порушення норм шумового режиму. За перше порушення пропонується штраф у розмірі 17 тисяч гривень, тоді як за повторне порушення штраф збільшується до 34 тисяч гривень.

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