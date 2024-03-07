Согласно этому законопроекту, планируется введение новых норм и наказания в виде штрафа.

В Украине для водителей хотят ввести новый штраф. Верховная Рада готовится к рассмотрению законопроекта №9564, направленного на усиление ответственности за нарушение ПДД.

Согласно этому законопроекту, планируется введение новых норм для водителей, что может привести к применению серьезных штрафов и даже лишению водительских прав в случае их нарушения.

В рамках этого законопроекта также предусматривается внесение корректив в распространенную практику вмешательства в систему выпуска выхлопных газов автомобилей, что приводит к увеличению уровня шума от работы двигателей.

Конкретно такие элементы, как "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие аналогичные технические изделия, не учтенные в конструкции транспортных средств и производимые производителями, рассматриваются как факторы нарушения тишины и спокойствия граждан, что вызывает недовольство общества. Поэтому для наказания нарушителей нужны штрафы.

В документе отмечается недопустимость выработки громких звуков во время войны, которые могут быть ошибочно идентифицированы как звуки русских дронов-камикадзе.

Законопроект предлагает введение штрафов и лишение прав за нарушение норм шумового режима. За первое нарушение предлагается штраф в размере 17 тысяч гривен, в то время как за повторное нарушение штраф увеличивается до 34 тысяч гривен.

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