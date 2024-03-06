Банк також пропонує опцію замовлення перевипущеної картки з доставкою як усередині України, так і за її межі.

Клієнти "ПриватБанк" мають кілька опцій для оновлення своїх банківських карток, термін дії яких наближається до завершення, зокрема можливість їх перевипуску. В банку повідомили, що цю процедуру можна легко здійснити у будь-якому відділенні банку. Про це розповіли в самому ПриватБанку.

"ПриватБанк" також пропонує опцію замовлення перевипущеної картки з доставкою як в межах України, так і за її межі. Для цього потрібно увійти в меню "Гаманець", обрати потрібну картку для перевипуску і натиснути на опцію "Замовити картку".

Окрім того, через "Приват24" можливо оформити Digital картку негайно. Це робиться кількома кроками: перейдіть в розділ "Всі картки", оберіть "Додати", а потім - "Digital картка".

Ця цифрова картка дозволяє здійснювати покупки в магазинах за допомогою смартфона, оплачувати покупки онлайн і навіть знімати готівку в банкоматах "ПриватБанку", як наголошено представниками банку.

Безпосередньо відзначено, що протягом воєнного стану в Україні термін дії усіх пластикових карток автоматично подовжено на 30 місяців. Це означає, що всі картки продовжать свою дію без будь-яких обмежень, дозволяючи здійснювати оплату покупок, послуг та отримувати готівку.

При цьому державний Ощадбанк прийняв рішення про продовження терміну дії всіх платіжних карток для своїх клієнтів, які наближаються до закінчення терміну. Ці картки будуть активними принаймні до 31 березня 2024 року. Продовження терміну автоматично застосовується до всіх карток, термін дії яких завершується починаючи з лютого 2022 року.

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