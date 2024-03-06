Банк также предлагает опцию заказа перевыпущенной карты с доставкой как внутри Украины, так и за ее пределы.

Клиенты "ПриватБанк" имеют несколько опций для обновления своих банковских карт, срок действия которых близится к завершению, в частности, возможность их перевыпуска. В банке сообщили, что эту процедуру можно легко осуществить в любом отделении банка. Об этом рассказали в самом ПриватБанке.

"ПриватБанк" также предлагает опцию заказа перевыпущенной карты с доставкой как внутри Украины, так и за ее пределы. Для этого нужно войти в меню "Кошелек", выбрать нужную карту для перевыпуска и нажать на опцию "Заказать карту".

Кроме того, через "Приват24" можно оформить Digital карту немедленно. Это делается несколькими шагами: перейдите в раздел "Все карты", выберите "Добавить", а затем - "Digital карта".

Эта цифровая карта позволяет совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать покупки онлайн и даже снимать наличные в банкоматах "ПриватБанка", как отмечалось представителями банка.

Непосредственно отмечено, что в течение военного положения в Украине срок действия всех пластиковых карт автоматически продлен на 30 месяцев. Это означает, что все карты продолжат свое действие без каких-либо ограничений, позволяя производить оплату покупок, услуг и получать наличные.

При этом государственный Ощадбанк принял решение о продлении срока действия всех платежных карт для своих клиентов, приближающихся к истечению срока. Эти карты будут активны по крайней мере до 31 марта 2024 года. Продление срока автоматически применяется ко всем картам, срок действия которых истекает с февраля 2022 года.

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