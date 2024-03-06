Стало відомо, як зміниться розмір податків для частини українців зовсім скоро, а саме з 1 квітня.

З 1 квітня в Україні відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати з 7100 гривень до 8000 гривень. Це призведе до зростання мінімальних податкових сум для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Стало відомо, як зміниться розмір податків для ФОПів в Україні з 1 квітня. Про податки детальніше повідомляється у Головному правлінні ДПС Рівненської області.

З 1 квітня 2024 року розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) - податку - для фізичних осіб-підприємців збільшиться внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати.

Згідно з новими визначеннями, з квітня 2024 року до січня 2025 року розмір єдиного соціального внеску - тобто податку - для ФОП складатиме 1760 гривень на місяць або 5280 гривень на квартал.

Раніше було повідомлено, що уряд України готує новий законопроєкт, спрямований на забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету, включаючи військовий збір для фізичних осіб - підприємців.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що цей законопроєкт, розроблений урядом, передбачає збільшення доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень.

Це має бути досягнуто за рахунок збільшення військового збору і його запровадження для фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку, а також певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

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