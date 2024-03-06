Стало известно, как изменится размер налогов для части украинцев в совсем скоро, а именно с 1 апреля.

С 1 апреля в Украине состоится повышение минимальной заработной платы с 7100 до 8000 гривен. Это приведет к росту минимальных налоговых сумм для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Стало известно, как изменится размер налогов для ФЛП в Украине с 1 апреля. О налогах подробнее сообщается в Главном правлении ГНС Ровенской области.

С 1 апреля 2024 года размер единого социального взноса (ЕСВ) – налога – для физических лиц-предпринимателей увеличится вследствие повышения минимальной заработной платы.

Согласно новым определениям, с апреля 2024 года по январь 2025 года размер единого социального взноса - то есть налога - для ФЛП будет составлять 1760 гривен в месяц или 5280 гривен в квартал.

Ранее сообщалось, что правительство Украины готовит новый законопроект, направленный на обеспечение дополнительных поступлений в государственный бюджет, включая военный сбор для физических лиц - предпринимателей.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что этот законопроект, разработанный правительством, предусматривает увеличение доходов государственного бюджета на 44 миллиарда гривен.

Это должно быть достигнуто за счет увеличения военного сбора и его введения для физических лиц – предпринимателей, плательщиков единого налога, а также определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

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