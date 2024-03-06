Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів, що неодноразово звертався до свого банку з проханням обміну, але йому відмовили.

В Україні встановлено заборону на будь-які транзакції з використанням та обміном певних валют. Купюри не приймуть в жодному банку України. Про це детальніше повідомили співробітники Приватбанку у відповідь на скаргу клієнта.

Зокрема, власники рахунків з білоруськими та російськими рублями не мають змоги здійснити зняття готівки або конвертувати кошти у гривні.

Один із клієнтів "ПриватБанк" розповів, що неодноразово звертався до свого банку з проханням обміняти рублі на гривні, але кожного разу отримував відмову. Представники "ПриватБанк" надали пояснення щодо своєї відмови в проведенні такої операції.

Як повідомили у "ПриватБанк", згідно з нормами Національного банку України, що були встановлені 25 лютого 2022 року, банки зобов'язані забезпечувати збереження коштів, що потрапили під блокування, до моменту закінчення дії санкцій, їх скасування або до моменту перерахування цих коштів як доходу до державного бюджету.

Введено також заборону для банків та інших фінансових установ здійснювати валютні операції з використанням російських та білоруських рублів, пояснюють у "ПриватБанк".

Крім цього, клієнти "ПриватБанк" висловлюють незадоволення щодо якості банкнот долара, які вони отримують у касах банку. Серед найпоширеніших скарг вказують на видачу банкнот 1996 року. У "ПриватБанк" пояснюють це тим, що вони видають всі банкноти долара, що були випущені з 1996 по 2013 рік.

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