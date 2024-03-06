Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что неоднократно обращался в свой банк с просьбой обмена, но ему отказали.

В Украине установлен запрет на транзакции с использованием и обменом определенных валют. Купюры не примут ни в одном банке Украины. Об этом подробнее сообщили сотрудники ПриватБанка в ответ на жалобу клиента.

В частности, владельцы счетов с белорусскими и российскими рублями не имеют возможности осуществить снятие наличных или конвертировать средства в гривне.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что неоднократно обращался в свой банк с просьбой обменять рубли на гривны, но каждый раз получал отказ. Представители "ПриватБанка" предоставили объяснения по поводу своего отказа в проведении такой операции.

Как сообщили в "ПриватБанк", согласно нормам Национального банка Украины, установленным 25 февраля 2022 года, банки обязаны обеспечивать сохранность попавших под блокирование средств до момента окончания действия санкций, их отмены или до момента перечисления этих средств как дохода в государственный бюджет.

Введен также запрет для банков и других финансовых учреждений осуществлять валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, поясняют в ПриватБанке.

Кроме этого, клиенты "ПриватБанк" выражают недовольство качеством банкнот доллара, которые они получают в кассах банка. Среди наиболее распространенных жалоб указывают на выдачу банкнот в 1996 году. В "ПриватБанке" объясняют это тем, что они выдают все банкноты доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.