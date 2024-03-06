Особливу увагу приділяють порушенням на смугах, що відведені для маршрутних транспортних засобів, включаючи неправомірний рух по них.

Для підвищення безпеки на дорогах України та зменшення аварійності введено низку правил і підвищено штрафи за їх порушення. За інформацією, опублікованою Патрульною поліцією Києва у їх Телеграм-каналі, патрульні активізували перевірки дотримання правил дорожнього руху серед водіїв у столиці.

Особливу увагу приділяють порушенням на смугах, що відведені для маршрутних транспортних засобів, включаючи неправомірний рух по них, а також зупинку і стоянку. Відповідно до частини 3 статті 122 КУпАП, за такі дії передбачена адміністративна відповідальність у формі штрафу.

Штраф у розмірі 6880 гривень може бути уникнутий, якщо водії слідуватимуть правилам дорожнього руху. Важливо, щоб водії не ігнорували запити патрульних та надавали всі необхідні документи при вимозі, адже за відмову може бути накладено штраф.

Якщо водій відмовляється надати поліцейському водійське посвідчення, документи на реєстрацію транспортного засобу або страховий поліс, його чекає штраф у розмірі 425 гривень. Це означає, що закон чітко встановлює відповідальність за невиконання подібної вимоги.

Також, згідно зі статтею 185 КУпАП, за свідоме нехтування вимогам поліції під час виконання службових обов'язків передбачена адміністративна відповідальність, що може включати штраф від 136 до 255 гривень або виконання громадських робіт протягом 40 до 60 годин.

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