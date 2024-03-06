Особое внимание уделяется нарушениям на полосах, отведенных для маршрутных транспортных средств, включая неправомерное движение по ним.

Для повышения безопасности на дорогах Украины и уменьшения аварийности введен ряд правил и повышены штрафы за их нарушение. По информации, опубликованной Патрульной полицией Киева в их Телеграмм -канале, патрульные активизировали проверки соблюдения ПДД среди водителей в столице.

Особое внимание уделяется нарушениям на полосах, отведенных для маршрутных транспортных средств, включая неправомерное движение по ним, а также остановку и стоянку. Согласно части 3 статьи 122 КУоАП за такие действия предусмотрена административная ответственность в форме штрафа.

Штраф в размере 6880 гривен может быть избежать, если водители будут следовать правилам дорожного движения. Важно, чтобы водители не игнорировали запросы патрульных и предоставляли все необходимые документы по требованию, ведь за отказ может быть наложен штраф.

Если водитель отказывается предоставить полицейскому водительское удостоверение, документы на регистрацию транспортного средства или страховой полис, его ждет штраф в размере 425 гривен. Это означает, что закон четко устанавливает ответственность за невыполнение подобного требования.

Также, согласно статье 185 КУоАП, за сознательное пренебрежение требованиями полиции при исполнении служебных обязанностей предусмотрена административная ответственность, которая может включать штраф от 136 до 255 гривен или выполнение общественных работ в течение 40 до 60 часов.

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