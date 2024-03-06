Внаслідок цього людина може втратити здатність до критичного мислення, відчувати утруднення дихання та прискорене серцебиття.

В Україні триває мобілізація на фоні воєнних дій. Поширюються повідомлення про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть ініціювати розшук призовників, які не зʼявились до військових комісаріатів. Про це повідомляє на YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін.

Юрист підкреслив, що такі документи під час мобілізації часто не містять офіційних даних або адреси і призначені для керівника поліції. Однак, людина може не помітити цих деталей, адже її увагу привертає напис червоним "Увага, розшук".

Внаслідок цього, людина може втратити здатність до критичного мислення, відчувати утруднення дихання та прискорене серцебиття.

"Здорові люди здатні витримати такий стрес. Однак, як почувається літня жінка або просто орендар, що тільки чув про розшук з телевізора?", - відзначив Роман Сімутін.

Адвокат зауважив, що знайшовши такий документ під час мобілізації, ви або ваші близькі стали частиною бази "Оберіг", яка відстежує порушників мобілізаційного законодавства. Також, ймовірно, вас включили до бази "Армор", навіть якщо ви не отримали повістку під час мобілізації, це не має значення - раз і ви вже в розшуку.

ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження до ТЦК тих громадян, які ухиляються від військового обов’язку та мобілізації. Проте, важливо відзначити, що працівники військкомату не можуть оголосити призовника в розшук - у них на це просто немає повноважень. зроби хороший рерайт цього тексту.

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