В результате этого человек может потерять способность к критическому мышлению, испытывать затруднение дыхания и учащенное сердцебиение.

В Украине идет мобилизация на фоне военных действий. Распространяются сообщения о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут инициировать розыск призывников, которые не явились в военные комиссариаты. Об этом сообщает на YouTube-канале адвокат Роман Симутин.

Юрист подчеркнул, что такие документы во время мобилизации часто не содержат официальных данных или адресов и предназначены для руководителя полиции. Однако человек может не заметить этих деталей, ведь его внимание привлекает надпись красным "Внимание, розыск".

В результате этого человек может потерять способность к критическому мышлению, испытывать затруднение дыхания и учащенное сердцебиение.

"Здоровые люди способны выдержать такой стресс. Однако, как чувствует себя пожилая женщина или просто арендатор, только слышавший о розыске с телевизора?", - отметил Роман Симутин.

Адвокат отметил, что, найдя такой документ во время мобилизации, вы или ваши близкие стали частью базы "Оберег", которая отслеживает нарушителей мобилизационного законодательства. Также, вероятно, вас включили в базу "Армор", даже если вы не получили повестку во время мобилизации, это неважно - раз и вы уже в розыске.

ТЦК может обращаться в полицию для установления местонахождение и сопровождения в ТЦК тех граждан, которые уклоняются от воинского долга и мобилизации. Однако важно отметить, что работники военкомата не могут объявить призывника в розыск - у них на это просто нет полномочий. сделай хороший рерайт этого текста.

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