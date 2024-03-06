Проблеми з оплатою за світло можуть виникнути у ряді випадків – їх перерахували для українців.

Рахунки за спожиту електроенергію можуть виявитися вищими, ніж фактичні показники лічильника, через недоцільну передачу даних. Таке перевищення може статися як через запізнення у передачі показань, так і через їх надання раніше або пізніше встановленого графіку. Про це повідомили у компанії-постачальнику електроенергії Yasno.



Енергетики пояснюють, що якщо показники лічильника надіслати раніше ніж за 2 дні до закінчення поточного місяця або пізніше за перші 3 дні наступного, може виникнути переплата.

Оператор системи розподілу (ОСР) приймає показання в ці дні, обчислює споживання за календарний місяць і передає ці дані. На основі цього електропостачальна компанія формує рахунок. Якщо дані лічильника передано раніше або пізніше, ОСР розраховує споживання за середньодобовим показником.

Додатково, відзначається, що розбіжності між цифрами у рахунку за електроенергію та показниками лічильника можуть виникати внаслідок несинхронізації даних. Це може статися у таких випадках:

помилкове введення показань лічильника, які менші за попередні;

під час контрольного зняття показань лічильника працівниками оператора системи розподілу зафіксовані дані, що відрізняються від тих, які ввів користувач;

передані показники лічильника не враховуються через різницю даних, яка відображається у особистому кабінеті для розрахунку.

Також існує третій варіант неспівпадіння показників, коли встановлено автоматизовану систему комерційного обліку в лічильнику, яка передає дані про споживання 1-го числа місяця, що є основою для розрахунку вартості послуги.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.