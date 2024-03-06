Рахунки за спожиту електроенергію можуть виявитися вищими, ніж фактичні показники лічильника, через недоцільну передачу даних. Таке перевищення може статися як через запізнення у передачі показань, так і через їх надання раніше або пізніше встановленого графіку. Про це повідомили у компанії-постачальнику електроенергії Yasno.

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Енергетики пояснюють, що якщо показники лічильника надіслати раніше ніж за 2 дні до закінчення поточного місяця або пізніше за перші 3 дні наступного, може виникнути переплата.

Оператор системи розподілу (ОСР) приймає показання в ці дні, обчислює споживання за календарний місяць і передає ці дані. На основі цього електропостачальна компанія формує рахунок. Якщо дані лічильника передано раніше або пізніше, ОСР розраховує споживання за середньодобовим показником.

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Додатково, відзначається, що розбіжності між цифрами у рахунку за електроенергію та показниками лічильника можуть виникати внаслідок несинхронізації даних. Це може статися у таких випадках:

  • помилкове введення показань лічильника, які менші за попередні;
  • під час контрольного зняття показань лічильника працівниками оператора системи розподілу зафіксовані дані, що відрізняються від тих, які ввів користувач;
  • передані показники лічильника не враховуються через різницю даних, яка відображається у особистому кабінеті для розрахунку.

Також існує третій варіант неспівпадіння показників, коли встановлено автоматизовану систему комерційного обліку в лічильнику, яка передає дані про споживання 1-го числа місяця, що є основою для розрахунку вартості послуги.

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