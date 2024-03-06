Проблемы с оплатой за свет могут возникнуть в ряде случаев - их перечислили для украинцев.

Счета за потребленную электроэнергию могут оказаться выше фактических показателей счетчика из-за нецелесообразной передачи данных. Такое превышение может произойти как из-за опоздания в передаче показаний, так и из-за их предоставления раньше или позже установленного графика. Об этом сообщили в компании-поставщике электроэнергии Yasno.



Энергетики объясняют, что если показатели счетчика отправить раньше, чем за 2 дня до окончания текущего месяца или позже, за первые 3 дня следующего, может возникнуть переплата.

Оператор системы распределения (ОСР) принимает показания в эти дни, рассчитывает потребление за календарный месяц и передает эти данные. На основе этого электроснабжающая компания формирует счет. Если данные счетчика переданы раньше или позже, ОСР рассчитывает потребление по среднесуточному показателю.

Дополнительно отмечается, что расхождения между цифрами в счете за электроэнергию и показателями счетчика могут возникать вследствие несинхронизации данных. Это может произойти в следующих случаях:

ошибочное введение показаний счетчика, которые меньше предыдущих;

при контрольном снятии показаний счетчика работниками оператора системы распределения зафиксированы данные, отличающиеся от тех, которые ввел пользователь;

передаваемые показатели счетчика не учитываются из-за разности данных, отображаемой в личном кабинете для расчета.

Также существует третий вариант несовпадения показателей, когда установлена ​​автоматизированная система коммерческого учета в счетчике, которая передает данные о потреблении 1-го числа месяца, что является основой расчета стоимости услуги.

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