В НБУ назвали популярні банкноти гривні та іноземної валюти, які купюри підробляють найчастіше.

Протягом 2023 року, на кожен мільйон справжніх гривневих банкнот припадало 2,1 фальшивої купюри. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України (НБУ). В НБУ назвали популярні банкноти гривні та іноземної валюти, які купюри підробляють найчастіше.

Особливу увагу фальсифікаторів привертали купюри номіналом у 200 та 500 гривень старих зразків. Більшість виявлених підробок у 2023 році стосувалася банкнот старого зразка, при цьому левова частка (93%) підроблених банкнот належала до трьох номіналів:

Банкноти номіналом 200 грн складали 61% від усіх вилучених фальшивок та 41% їх загальної номінальної вартості;

Купюри номіналом 500 грн становили 24% вилучених підробок і 41% від їх загальної суми;

Банкноти номіналом 100 грн відзначені як 8% від всіх підробок і 3% їхньої загальної вартості.

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили всього 7%. В результаті моніторингу за 2023 рік виявлено, що підробки банкнот гривні нового зразка лише на 18% складають від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Таким чином, на 1 мільйон справжніх банкнот гривні нового зразка припадає лише 0,4 підробленої купюри.

Це зумовлено впровадженою підвищеною системою захисту, яку мають банкноти нового покоління національної валюти, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, що були введені в обіг у 2015-2020 роках. Для захисту цих банкнот використовуються інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які легко перевірити громадянам, але надзвичайно складно відтворити зловмисникам.

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