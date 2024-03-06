В НБУ назвали популярные банкноты гривны и иностранной валюты, которые чаще всего подрабатывают купюры.

В 2023 году на каждый миллион настоящих гривневых банкнот приходилось 2,1 фальшивой купюры. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины ( НБУ). В НБУ назвали популярные банкноты гривны и иностранной валюты, которые чаще всего подрабатывают купюры.

Особое внимание фальсификаторов привлекали купюры номиналом 200 и 500 гривен старых образцов. Большинство обнаруженных подделок в 2023 году касалось банкнот старого образца, при этом львиная доля (93%) поддельных банкнот принадлежала к трем номиналам:

Банкноты номиналом 200 грн составляли 61% всех изъятых фальшивок и 41% их общей номинальной стоимости;

Купюры номиналом 500 грн. составляли 24% изъятых подделок и 41% от их общей суммы;

Банкноты номиналом 100 грн отмечены как 8% всех подделок и 3% их общей стоимости.

Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%. В результате мониторинга за 2023 год выявлено, что подделки банкнот гривны нового образца всего на 18% составляют от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Таким образом, на 1 миллион настоящих банкнот гривны нового образца приходится всего 0,4 поддельной купюры.

Это обусловлено внедренной повышенной системой защиты, которую имеют банкноты нового поколения национальной валюты, в частности, высоких номиналов 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые были введены в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот используются инновационные оптически-сменные элементы защиты, которые легко проверить гражданам, но очень сложно воспроизвести злоумышленникам.

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