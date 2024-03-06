В Україні клієнти "ПриватБанку" висловлюють незадоволення щодо якості банкнот долара, які вони отримують у касах банку. Серед найпоширеніших скарг - видача банкнот, які датуються 1996 роком. У "ПриватБанку" пояснили, що видаватимуть усі купюри долара, що були випущені з 1996 по 2013 рік.

Про це "ПриватБанк" повідомив у відповідь на скаргу клієнта на спеціалізованому форумі Мінфін.

В Україні якість банкнот долара погіршується. Клієнти "ПриватБанк" виражають своє незадоволення, повідомляючи про те, що при спробі забрати долари з депозиту, вони отримують банкноти 1988 та 1996 років випуску, замість нових.

У відповідь банк зазначив, що в обігу знаходяться банкноти, які були випущені з 1996 по 2013 рік. При цьому "ПриватБанк" не планує виводити з обігу будь-які банкноти, оскільки такі купюри є дійсними практично у всіх країнах світу, де приймають американські долари у банках та обмінниках, включаючи США.

У "ПриватБанку" також підтвердили, що вони видають лише перевірені банкноти, які є справжніми купюрами, навіть якщо вони випущені у 1996 році. Зазначено, що правила Національного банку зобов'язують приймати такі долари у всіх касах та обмінниках. У випадку відмови в прийнятті доларів клієнт "ПриватБанк" має право звернутися до Національного банку та подати скаргу.

Також, якщо клієнт не задоволений якістю банкнот у касі або обміннику, він має право відмовитися від обміну.

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