В Украине клиенты "ПриватБанка" выражают недовольство качеством банкнот доллара, которые они получают в кассах банка. Среди наиболее распространенных жалоб – выдача банкнот, датируемых 1996 годом. В "ПриватБанке" объяснили, что будут выдавать все купюры доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год.

Об этом "ПриватБанк" сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме Минфин.

В Украине качество банкнот доллара ухудшается. Клиенты "ПриватБанк" выражают свое недовольство, сообщая о том, что при попытке забрать доллары по депозиту, они получают банкноты 1988 и 1996 годов выпуска вместо новых.

В ответ банк отметил, что в обращении находятся банкноты, выпущенные с 1996 по 2013 год. При этом "ПриватБанк" не планирует выводить из обращения какие-либо банкноты, поскольку такие купюры действительны практически во всех странах мира, где принимают американские доллары в банках и обменниках, включая США.

В "ПриватБанке" также подтвердили, что они выдают только проверенные банкноты, являющиеся настоящими купюрами, даже если они выпущены в 1996 году. Указано, что правила Национального банка обязывают принимать такие доллары во всех кассах и обменниках. В случае отказа в принятии долларов клиент "ПриватБанк" вправе обратиться в Национальный банк и подать жалобу.

Также если клиент не удовлетворен качеством банкнот в кассе или обменнике, он имеет право отказаться от обмена.

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