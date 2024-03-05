Ці заходи спрямовані на забезпечення додаткових надходжень у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, що становить 44,2 мільярда гривень.

На початку 2024 року в Україні планується мобілізація додаткових доходів держбюджету, що передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і введення щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємствами. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Зазначено, що пропозиції передбачають незначні підвищення ставок, переважно на рівень від 0,1% до 1,5%. Ці заходи спрямовані на забезпечення додаткових надходжень у поточному році не менше ніж 0,5% ВВП, що становить 44,2 мільярди гривень.

Заплановані зміни у сплаті військового збору торкнуться не тільки юридичних осіб, що є платниками податку на прибуток підприємств та платниками єдиного податку третьої та четвертої груп, але й фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок першої, другої, третьої та четвертої груп. Крім того, запровадження додаткового військового збору вплине на наступні категорії:

осіб, які купують банківські метали у банках та легкові автомобілі, що реєструються вперше в Україні;

осіб, які здійснюють продаж нерухомості;

роздрібних продавців, які торгують ювелірними виробами з золота, платини та дорогоцінних каменів;

операторів мобільного зв'язку, які надають послуги мобільного зв'язку будь-якого типу.

У рамках запропонованих заходів передбачено адаптацію акцизного збору на паливо до мінімальних нормативів Європейського Союзу, а також запровадження акцизу на напої, зокрема мінеральні та газовані води, що містять цукор чи інші солодкі або ароматизуючі добавки.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

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