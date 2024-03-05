Эти меры направлены на обеспечение дополнительных поступлений в текущем году не менее 0,5% ВВП, что составляет 44,2 миллиарда гривен.

В начале 2024 г. в Украине планируется мобилизация дополнительных доходов госбюджета, предусматривающая меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введение ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Отмечено, что предложения подразумевают незначительные повышения ставок, преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%. Эти меры направлены на обеспечение дополнительных поступлений в текущем году не менее 0,5% ВВП, что составляет 44,2 миллиарда гривен.

Планируемые изменения в уплате военного сбора коснутся не только юридических лиц, являющихся плательщиками налога на прибыль предприятий и плательщиками единого налога третьей и четвертой групп, но и физических лиц-предпринимателей, уплачивающих единый налог первой, второй, третьей и четвертой групп. Кроме того, введение дополнительного военного сбора повлияет на следующие категории:

лиц, покупающих банковские металлы в банках и легковые автомобили, регистрируемые впервые в Украине;

лиц, осуществляющих продажу недвижимости;

розничных продавцов, торгующих ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;

операторов мобильной связи, предоставляющих услуги мобильной связи любого типа.

В рамках предложенных мероприятий предусмотрена адаптация акцизного сбора на топливо к минимальным нормативам Европейского Союза, а также введение акциза на напитки, в частности минеральные и газированные воды, содержащие сахар или другие сладкие или ароматические добавки.

Источник: Интерфакс-Украина.

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