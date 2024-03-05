Уряд завжди схиляється до песимізму та часто переоцінює негативні сценарії про курс долара.

Прогнозується, що стан валютного ринку України до кінця 2024 року залишиться практично незмінним, хоча уряд прогнозує долар по 41 гривні. Однак багато експертів вважають цей прогноз надто песимістичним.

Економічний аналітик Денис Безлюдько вважає, що середньорічний курс долара буде нижчим, ніж передбачає уряд.

Згідно з прогнозами уряду, курс долара може сягнути близько 41 гривні до кінця року. Але, як стверджує Безлюдько, уряд завжди нахиляється до песимізму і часто переоцінює негативні сценарії.

Зазвичай курс на кінець року виявляється кращим, ніж передбачає уряд. Річний середній курс може відрізнятися від показників попереднього року на одну гривню. Якщо минулого року він склав 36,3 грн, то цього року очікується приблизно 37,5 грн.

Також передбачається, що курс долара може досягти рівня 40 гривень до кінця року. Проте є й фактори, що можуть зміцнити українську гривню, зокрема, повернення валютної виручки, якою у даний час оперативно розпоряджається Національний банк України.

Згідно з інформацією, наданою порталом "Мінфін" на сьогоднішній день, 3 березня, середній курс долара у українських банках складає 38 гривень для купівлі та 38,55 гривень для продажу. Готівковий курс становить 38,50 гривень для купівлі та 38,60 гривень для продажу. Офіційний курс Національного банку України на даний момент становить 38,04 гривень.

Джерело: Ми-Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.