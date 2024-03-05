Правительство всегда склоняется к пессимизму и часто переоценивает негативные сценарии о курсе доллара.

Прогнозируется, что состояние валютного рынка Украины до конца 2024 останется практически неизменным, хотя правительство прогнозирует доллар по 41 гривне. Однако многие эксперты считают этот прогноз слишком пессимистическим.

Экономический аналитик Денис Безлюдько считает, что среднегодовой курс доллара будет ниже, чем предполагает правительство.

Согласно прогнозам правительства, курс доллара может составить около 41 гривны до конца года. Но, как утверждает Безлюдько, правительство всегда склоняется к пессимизму и часто переоценивает негативные сценарии.

Обычно курс на конец года оказывается лучше, чем предполагает правительство. Годовой средний курс может отличаться от показателей предыдущего года на гривну. Если в прошлом году он составил 36,3 грн., то в этом году ожидается примерно 37,5 грн.

Также предполагается, что курс доллара может добиться уровня 40 гривен до конца года. Однако есть и факторы, которые могут укрепить украинскую гривну, в частности возврат валютной выручки, которой в настоящее время оперативно распоряжается Национальный банк Украины.

Согласно информации, предоставленной порталом "Минфин", на сегодняшний день, 3 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38 гривен для покупки и 38,55 гривен для продажи. Наличный курс составляет 38,50 грн. для покупки и 38,60 грн. для продажи. Официальный курс Национального банка на данный момент составляет 38,04 гривен.

Источник: Мы-Украина.

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