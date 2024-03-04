Астрологи дали свій прогноз на тиждень з 4 по 10 березня і розповіли, до чого готуватися представникам усіх Знаків Зодіаку.

Цей тиждень з 4 по 10 березня добре підходить для того, щоб, наприклад, організувати своє домашнє життя, налагодити порозуміння у сім'ї.

«Зараз легше справлятися з дрібницями життя, уникаючи метушні та непотрібної витрати часу. Намагайтеся філософськи дивитися на повсякденні турботи», - розповіла астрологиня Марина Скаді-Соколова, озвучуючи астрологічний прогноз на тиждень з 4 по 10 березня.

Новий астрологічний прогноз на тиждень з 4 по 10 березня.

За словами астролога, успіх багато в чому буде залежити від уміння працювати з найновішими досягненнями у сфері своєї діяльності.

А от понеділок, 4 березня, гармонійний аспект Меркурія з Ураном сприяє вирішенню складних питань та важких завдань нестандартним способом. За словами астрологині, велике значення задля досягнення цілей мають дружні, міжгрупові відносини.

Також цей день буде сприятливим для об'єднання людей у спільноти за інтересами.

Середина тижня з 4 по 10 березня, попереджає астрологиня, сповнена несподіваних подій та непередбачених обставин, також це можуть бути аварії, травми або нервові зриви, можливі й галасливі скандали за участю високопоставлених людей.

«Цими днями загострюються серцево-судинні захворювання, зростає ризик розладу вегетативної нервової системи, неврозів, судом», - попереджає експерт.

Новий астрологічний прогноз на тиждень з 4 по 10 березня.

Дев’ятого брезня, у суботу Уран перебуватиме у гармонійному аспекті з Сонцем, але напрузі з Марсом.

Ці енергії дня дуже неспокійні, підкреслює експерт. Але якщо діяти обережно, то можна досягти бажаного. Крім того, позитивне ставлення до труднощів і проблем дозволяє використати всі шанси на успіх, яких цього дня достатньо.

У свою чергу астрологиня і авторка каналу «Scorpio» зазначає, що цей тиждень пройде на енергіях напруги між Марсом та Ураном.

«Оскільки Марс - це планета дій та війни, а Уран символізує несподіванки, бунтарство та небо, то напруга між такими агресивними чоловічими планетами може принести різноманітні неочікувані події та стресові ситуації, підвищується знервованість. Також можливі несподівані ситуації на полі бою, зростає небезпека ракетних обстрілів», - попередила астрологиня.

Крім цього, на людей буде сильно впливати енергія з'єднання між Меркурієм та Нептуном, що сприятливо для людей творчих професій, але не підходить для роботи, що потребує конкретики та точності.

«Остерігайтесь шахрайства, не довіряйте словам та обіцянкам. Зростає ризик вірусних захворювань», - назвала астролог ще одні небезпеки тижня з 4 по 10 березня.

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