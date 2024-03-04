Астрологи дали свой прогноз на неделю с 4 по 10 марта и рассказали, к чему готовиться представителям всех знаков Зодиака.

Эта неделя с 4 по 10 марта хорошо подходит для того, чтобы, например, организовать свою домашнюю жизнь, наладить взаимопонимание в семье.

«Сейчас легче справляться с пустяками жизни, избегая суеты и ненужной траты времени. Старайтесь философски смотреть на повседневные заботы», – рассказала астролог Марина Скади-Соколова, озвучивая астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 марта.

Новый астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 марта.

По словам астролога, успех во многом будет зависеть от умения работать с новейшими достижениями в сфере своей деятельности.

А вот понедельник, 4 марта, гармоничный аспект Меркурия с Ураном способствует решению сложных вопросов и трудных задач нестандартным способом. По словам астролога, большое значение для достижения целей имеют дружеские, межгрупповые отношения.

Также этот день будет благоприятен для объединения людей в сообщества по интересам.

Середина недели с 4 по 10 марта, предупреждает астролог, полна неожиданных событий и непредвиденных обстоятельств, также это могут быть аварии, травмы или нервные срывы, возможные и шумные скандалы с участием высокопоставленных людей.

«В эти дни обостряются сердечно-сосудистые заболевания, возрастает риск расстройства вегетативной нервной системы, неврозов, судорог», – предупреждает эксперт.

Новый астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 марта.

Девятого марта, в субботу, Уран будет находиться в гармоничном аспекте с Солнцем, но напряжении с Марсом.

Эти энергии дня очень неспокойные, подчеркивает эксперт. Но если действовать осторожно, то можно добиться желаемого. Кроме того, положительное отношение к трудностям и проблемам позволяет использовать все шансы на успех, которых в этот день достаточно.

В свою очередь астролог и автор канала Scorpio отмечает, что эта неделя пройдет на энергиях напряжения между Марсом и Ураном.

«Поскольку Марс – это планета действий и войны, а Уран символизирует неожиданности, бунтарство и небо, то напряжение между такими агрессивными мужскими планетами может принести разнообразные неожиданные события и стрессовые ситуации, повышается нервозность. Также возможны неожиданные ситуации на поле боя, растет опасность ракетных обстрелов», – предупредила астролог.

Кроме того, на людей будет сильно влиять энергия соединения между Меркурием и Нептуном, что благоприятно для людей творческих профессий, но не подходит для работы, требующей конкретики и точности.

«Остерегайтесь мошенничества, не доверяйте словам и обещаниям. Растет риск вирусных заболеваний», - назвала астролог еще одну опасность недели с 4 по 10 марта.

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