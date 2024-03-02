Згідно з повідомленням від НБУ, монета виконана з нейзильберу – сплаву, що містить мідь, нікель та цинк; у квітні планується випуск срібної версії цієї монети.

Нова пам'ятна монета на тему "Батьківське щастя", відзначаючи значення батьківства, була випущена в обіг Національним банком з номіналом 5 гривень.

Про це повідомили у самому НБУ та показали на фото, який вигляд має монета з оригінальним дизайном.

Згідно з повідомленням від НБУ, монета: виконана з нейзильберу – сплаву, що містить мідь, нікель, та цинк; в квітні планується випуск срібної версії цієї монети.

"Батьківство – це особливе та неповторне щастя, яке не має аналогів. Навіть у часи війни, коли радість може здатися втраченою, багато українців вибирають стати батьками, відчуваючи, що діти – це наше щастя, майбутнє та спадок нашої держави. Сьогодні, у перший день весни, Національний банк введе в обіг нову пам'ятну монету "Батьківське щастя", яка символізує цінність та значення батьківства", – повідомили з Національного банку, пояснюючи сенс нового випуску.

На аверсі монети, який є її лицьовою стороною, зображено батьківські руки, що ніжно тримають ноги маленького немовляти, що символізує довіру, захист та безмежне кохання, яке об'єднує сім'ю.

На реверсі нової монети (зворотній стороні) зображено спляче дитя на хмарках серед різнокольорових іграшок. Над ним видніється брязкальце, яке світиться на тлі нічного неба, "передаючи спокійні сни, відчуття затишку та безпеки".

Тираж нової монети складає 100 тисяч штук, а продаж розпочнеться 7 березня. Придбати монету у сувенірній упаковці можна буде через інтернет-магазин Національного банку України, а також у таких банках-дистриб'юторах:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

Приватбанк.

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