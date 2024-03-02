Согласно сообщению от НБУ, монета выполнена из нейзильбера – сплава, содержащего медь, никель и цинк; в апреле планируется выпуск серебряной версии этой монеты.

Новая памятная монета по теме "Родительское счастье", отмечая значение отцовства, была выпущена в обращение Национальным банком с номиналом 5 гривен.

Об этом сообщили в самом НБУ и показали на фото, как выглядит монета с оригинальным дизайном.

Согласно сообщению от НБУ, монета: выполнена из нейзильбера – сплава, содержащего медь, никель и цинк; в апреле планируется выпуск серебряной версии этой монеты.

"Родительство – это особое и неповторимое счастье, не имеющее аналогов. Даже во время войны, когда радость может показаться потерянной, многие украинцы выбирают стать родителями, чувствуя, что дети – это наше счастье, будущее и наследие нашего государства. Сегодня, в первый день весны, Национальный банк введет в обращение новую памятную монету "Родительское счастье", символизирующую ценность и значение отцовства", – сообщили из Национального банка, объясняя смысл нового выпуска.

На аверсе монеты, которая является ее лицевой стороной, изображены родительские руки, нежно держащие ноги маленького младенца, символизирующего доверие, защиту и безграничную любовь, объединяющую семью.

На реверсе новой монеты (обратной стороне) изображен спящий ребенок на облачках среди разноцветных игрушек. Над ним виднеется погремушка, которая светится на фоне ночного неба, "передавая спокойные сны, ощущение уюта и безопасности".

Тираж новой монеты составляет 100 тысяч штук, а продажа начнется 7 марта. Приобрести монету в сувенирной упаковке можно через интернет-магазин Национального банка Украины, а также в таких банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк.

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