У березні в Україні передбачається зростання курсу готівкового долара. Увечері 1 березня банки встановили середні курси в розмірі 38/38,5 гривень (купівля/продаж). Обмінники пропонують курси 38,28/38,59 гривень. Українцям розповіли, що банки зроблять із доларом у березні.

В банківському секторі прогнозують, що вартість американської валюти цього місяця буде коливатися в межах 38,25-40,5 гривень.

Лєсовий підкреслив, що на ринку буде продовжуватися конкуренція серед продавців валюти. Це призведе до того, що різниця між курсами купівлі у банках та обмінних пунктах буде мінімальною, становлячи до 10-20 копійок.

"Протягом березня очікується, що ситуація на ринку буде досить передбачуваною. Наразі негативні фактори, які можуть вплинути на ринок, не активовані. Однак урахувати всі можливі обставини, які можуть вплинути на ринок, зараз дуже складно", - зазначив банкір.

На наступному тижні в Україні передбачається помітна зміна курсу готівкового долара, хоча вона буде неоднорідною: очікується здешевлення при покупці, але здорожчання при продажу. За прогнозами банківського сектора, з 4 по 10 березня вартість американської валюти коливатиметься від 38 до 39,5 гривень.

Варто враховувати можливість "частих, практично щоденних та протилежних змін курсових коливань" на готівковому ринку, які в середньому становитимуть від 30 до 50 копійок.

Джерело: OBOZ.UA

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