Уже на следующей неделе в Украине предполагается заметное изменение курса наличного доллара.

В марте в Украине предполагается рост курса наличного доллара. Вечером 1 марта банки установили средние курсы в размере 38/38,5 гривен (покупка/продажа). Обменники предлагают курсы 38,28/38,59 грн. Украинцам рассказали, что банки сделают с долларом в марте.

В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в текущем месяце будет колебаться в пределах 38,25-40,5 гривен.

Лесной подчеркнул, что на рынке будет продолжаться конкуренция среди продавцов валюты. Это приведет к тому, что разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет минимальной, составив до 10-20 копеек.

"В течение марта ожидается, что ситуация на рынке будет достаточно предсказуемой. Пока негативные факторы, которые могут повлиять на рынок, не активированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень сложно", - отметил банкир.

На следующей неделе в Украине предполагается заметное изменение курса наличного доллара, хотя оно будет неоднородным: ожидается удешевление при покупке, но подорожание при продаже. Согласно прогнозам банковского сектора, с 4 по 10 марта стоимость американской валюты будет колебаться от 38 до 39,5 гривен.

Следует учитывать возможность "частых, практически ежедневных и противоположных изменений курсовых колебаний" на наличном рынке, которые в среднем составят от 30 до 50 копеек.

Источник: OBOZ.UA

Последние новости Украины:

Напомним, НБУ изменит кредитные правила.

Как сообщала Politeka, в НБУ изменили правила перевода денег через терминалы.

Также Politeka писала, "Нацбанк" ужесточил правила для украинцев.