"ПриватБанк" інформував одну зі своїх клієнток про припинення ділових відносин з нею. Зі свого боку, клієнтка "ПриватБанк" запевняє, що не порушувала жодних правил: усі кошти вона витрачала виключно в межах України, а на свій рахунок отримувала соціальні виплати, заробітну плату як вчителька та державну допомогу у зв'язку зі смертю її чоловіка, який був військовослужбовцем ЗСУ.

Про це йдеться в скарзі клієнтки, опублікованій на спеціалізованому форумі Мінфін.

Попри традиційний підхід відповіді на скарги від банківських представників "ПриватБанк", на скаргу, подану ще 29 лютого, досі не було отримано відповіді.

Жінка, яка звернулась із скаргою, розповіла, що всі кошти, що надходили на її рахунок у "ПриватБанк", були отримані з відомих джерел та використовувалися виключно для особистих потреб. Вона також пояснила, що є вдовою військовослужбовця та матір'ю дитини з інвалідністю, а сама працює учителем. Жінка наголосила на тому, що всі її фінансові операції були повністю законними, і вона готова надати всі необхідні документи для підтвердження цього.

Рішення про закриття рахунку "ПриватБанк" зазвичай приймає на основі результатів початкового фінансового моніторингу. Це може статися, наприклад, у випадку виявлення операцій, що викликають підозру, або значних фінансових переказів.

"ПриватБанк" використовує різні методи для перевірки своїх клієнтів. Вони аналізують публічно доступну інформацію про клієнтів, яку можна отримати з відкритих даних та інших джерел, таких як система YouControl.

Також "ПриватБанк" може вимагати від клієнтів документального підтвердження джерел походження коштів для перевірки законності транзакцій. Ці перевірки зазвичай проводяться як на етапі укладання договору, так і протягом усього періоду обслуговування клієнта у банку.

Фінансовий моніторинг особливо уважно стежить за так званими підозрілими транзакціями, для яких розмір суми не є визначальним. Якщо установа, яка проводить первинний фінансовий моніторинг, має підстави підозрювати, що фінансова операція може бути пов’язана з незаконною діяльністю, фінансуванням тероризму або сприянням поширенню зброї масового знищення, такі операції підлягають ретельному аналізу.

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Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

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