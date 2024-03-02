Речник Полтавського ТЦК пояснив, чи можна відмовитися від повістки, якщо дані були внесені без особи, якій її вручають.

У зв'язку з триваючою загальною мобілізацією та надходженням повісток чоловікам, багато хто цікавиться, чи можна їх ігнорувати, якщо їх дані були внесені без їхнього дозволу. Роман Істомін, речник Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки, розповів про це у бесіді з "Телеграфом".

Під час діалогу з журналістом, який питав про можливість відмови від повістки, якщо дані були внесені без наявності адресата, він відзначив: "Це фактично неможливо, оскільки є система адресної інформації для військовозобов’язаних". Майор пояснив, що в ТЦК та СП є повна інформація про людину, що перебуває на обліку, зокрема - адреса. Всі дані записуються у повістку в приміщенні ТЦК та СП, після чого представник центру вирушає за зазначеною адресою та повідомляє громадянина письмово про необхідність з'явитися до відповідних структур для уточнення своїх військових даних.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який 27-го лютого знепритомнів під час відвідування ТЦК і помер. Така трагедія сталася на Тернопільщині у місті Бучач. Після неї люди вийшли на протест. Протестувальники вимагали зустрічі з працівниками територіального центру комплектування, СП та місцевою владою.

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