Представитель Полтавского ТЦК объяснил, можно ли отказаться от повестки, если данные были внесены без лица, которому ее вручают.

В связи с продолжающейся общей мобилизацией и поступлением повесток мужчинам многие интересуются, можно ли их игнорировать, если их данные были внесены без их разрешения. Роман Истомин, представитель Полтавского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, рассказал об этом в беседе с "Телеграфом".

В ходе диалога с журналистом, спрашивавшим о возможности отказа от повестки, если данные были внесены без наличия адресата, он отметил: "Это фактически невозможно, поскольку есть система адресной информации для военнообязанных". Майор пояснил, что в ТЦК и СП есть полная информация о состоящем на учете человеке, в частности - адрес. Все данные записываются в повестку в помещении ТЦК и СП, после чего представитель центра отправляется по указанному адресу и уведомляет гражданина в письменном виде о необходимости явиться в соответствующие структуры для уточнения своих военных данных.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который 27 февраля потерял сознание во время посещения ТЦК и умер. Такая трагедия произошла в Тернопольской области в городе Бучач. После нее люди вышли на протест. Протестующие требовали встречи с работниками территориального центра комплектования, СП и местными властями.

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