Мобілізація в Україні триває і сьогодні, а потреба у новому законі виникає через неадаптованість попереднього до тривалої війни.

Починаючи з 1 березня, жодних змін у Законі про мобілізацію та Законі про військовий обов'язок і військову службу не буде. Це означає, що мобілізація буде здійснюватися за тими ж правилами. Про це розповів адвокат Олег Лук'янчиков. Та при прийнятті законопроекту можуть чекати зміни.

Президент Зеленський висловив погляд, що військові не мають перебувати на вулицях, маючи на увазі, що ТЦК не повинні ходити вулицями, затримувати людей, застосовувати силу тощо. Але це усно висловлене розпорядження не внесло жодних змін на практиці.

Представник адвокатської гілки висловив занепокоєння, наголошуючи на необхідності виконання ордеру верховного головнокомандувача, і поставив питання про наслідки невиконання цього розпорядження.

Також адвокат прокоментував процес отримання відстрочки від мобілізації згідно з абзацом 10 статті 23 Закону України про мобілізацію. Він пояснив, що цей абзац передбачає відстрочку від мобілізації для осіб, які доглядають за своїми батьками.

Часто відстрочку від мобілізації надавали на підставі документів, що підтверджували необхідність догляду за батьками - висновок ЛКК та свідоцтво про народження військовозобов'язаного. Проте, за останні два-три тижні було багато відмов, і адвокати отримували відповіді, що не підтверджено факт догляду. Ці скарги надходили з різних областей України.

За його словами, для підтвердження необхідності догляду за батьками часто просять надати акт обстеження житлових умов, який складається, коли особа звертається до управління соціального захисту для отримання компенсації. Однак видача цього акту самій особі не передбачена. За словами адвоката, це може свідчити про те, що деякі розпорядження вимагають більш детального підтвердження, ніж просто висновок ЛКК щодо потреби в догляді за батьками.

Лук'янчиков відзначив, що головне, що може змінитися в правилах мобілізації з 2024 року, - це прийняття законопроєктів 10449 і 10379, які встановлюють правила та відповідальність відповідно. Згідно з його словами, законопроєкт 10449 має більше 4 тисяч правок, які зараз опрацьовує комітет. Голосування може відбутися через 10 днів після надання тексту законопроєкту до другого читання депутатам, що може статися не раніше 10 березня. Тому головним фактором мобілізації в березні буде ухвалення або неухвалення цього законопроєкту.

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