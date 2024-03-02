Мобилизация в Украине продолжается и сегодня, а потребность в новом законе возникает из-за неадаптированности предыдущей войны.

Начиная с 1 марта никаких изменений в Законе о мобилизации и Законе о воинской обязанности и военной службе не будет. Это означает, что мобилизация будет производиться по тем же правилам. Об этом рассказал адвокат Олег Лукьянчиков. Однако при принятии законопроекта могут ожидать изменения.

Президент Зеленский выразил мнение, что военные не должны находиться на улицах, имея в виду, что ТЦК не должны ходить по улицам, задерживать людей, применять силу и т.д. Но это устно высказанное предписание не внесло никаких изменений на практике.

Представитель адвокатской ветви выразил обеспокоенность, отмечая необходимость выполнения ордера верховного главнокомандующего, и задал вопрос о последствиях неисполнения этого распоряжения.

Также адвокат прокомментировал процесс получения отсрочки от мобилизации согласно абзацу 10 статьи 23 Закона Украины о мобилизации. Он пояснил, что этот абзац предусматривает отсрочку от мобилизации для лиц, ухаживающих за своими родителями.

Часто отсрочку от мобилизации предоставляли на основании документов, подтверждающих необходимость ухода за родителями – заключение ЛКК и свидетельство о рождении военнообязанного. Однако за последние две-три недели было много отказов, и адвокаты получали ответы, что не подтвержден факт ухода. Эти жалобы поступали из разных областей Украины.

По его словам, для подтверждения необходимости ухода за родителями часто просят предоставить акт обследования жилищных условий, который составляется, когда лицо обращается в управление социальной защиты для получения компенсации. Однако выдача этого акта самому лицу не предусмотрена. По словам адвоката, это может свидетельствовать о том, что некоторые распоряжения требуют более детального подтверждения, чем просто заключение ЛКК о потребности ухода за родителями.

Лукьянчиков отметил, что главное, что может измениться в правилах мобилизации с 2024 года, - это принятие законопроектов 10449 и 10379, устанавливающих правила и ответственность соответственно. Согласно его словам, законопроект 10449 имеет более 4 тысяч правок, которые сейчас прорабатывает комитет. Голосование может состояться через 10 дней после предоставления текста законопроекта до второго чтения депутатам, что может произойти не раньше 10 марта. Поэтому главным фактором мобилизации в марте будет принятие или непринятие этого законопроекта.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.