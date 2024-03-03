Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 3 березня.

Читання карток Таро для всіх знаків зодіаку на 3 березня вже готовий!

Тут ви знайдете щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 3 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів.

Є кілька способів підійти до ситуацій, які виходять з-під контролю, і ви не можете ними ефективно керувати.

Ви можете залишити проблему, піти або звернутися по допомогу.

Не думайте, що це безвихідь. Зважте свої варіанти та спробуйте кілька, щоб побачити, що працює найкраще.

Тоді принаймні ви зможете сказати, що дійсно спробували все, що могли.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Іноді в сім'ях бардак, але крім усього цього хаосу є багато кохання.

Більшість людей святкують та вдячні за добрі часи зі своїми сім'ями, але ви також побачите, наскільки всі близькі у важкі часи. занадто.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Туз Меч.

Постарайтеся тим часом не брати він занадто багато справ. На добу не так багато годин, і якщо у вас є новий проект, який ви хочете по-справжньому вдосконалити, зробіть це пріоритетом.

Існує так багато ідей, які ви вважаєте хорошими, але ви не дізнаєтеся, чи мали рацію, якщо відволіктесь, роблячи занадто багато одночасно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Меч.

Не кожен вибір, який потрібно зробити, буде для вас легким.

Бувають моменти, коли вам потрібно дати собі час подумати і подумати про те, що вам потрібно в житті.

Можливо, ви використовуєте старий спосіб мислення, коли справа доходить до вирішення цього завдання. Трохи більше досліджень та часу можуть мати велике значення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Як тільки ви потрапляєте в потік речей, дивно, наскільки добре це все поєднується один з одним.

Ви побачите, що ваша робота будується на фундаменті, який ви самі собі заклали.

Можливо, вам не доведеться робити дуже багато, і це буде зроблено. Не забудьте помилуватись готовим продуктом!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант

Традиції мають своє місце у часі, але є й інші способи робити щось. вам не обов'язково робити щось так, як це робили ваші батьки.

Ви і ваш партнер унікальні, тому ваша сім'я відображатиме ваш світогляд.

Нехай ваше особисте життя буде оригінальним. Той факт, що це спрацювало для ваших батьків, не завжди означає, що це спрацює у вашій ситуації.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Суд, перевернуте становище.

Іноді ваші ідеї та думки точні, але не менш важливо визнати свою неправоту.

Можливо, ви помилилися у своїй здогадці і зайшли надто далеко.

У вас може виникнути відчуття, що ви зрозуміли це надто пізно і не можете переламати ситуацію, але навіть щире вибачення може виявитися великою допомогою.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Помірність.

Поки що не відмовляйтеся від молитви. Навіть якщо ви не вірите в бога, ви пережили моменти з божественною енергією, тому запросіть цю життєву силу ще раз брати участь у вашому житті.

Вам не потрібно вдавати пасивним спостерігачем. Натомість працюйте з тим, що, як ви бачите, відбувається у вашому житті, а не проти цього.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

У вас все виглядає так просто, коли ви робите щось на роботі і досягаєте успіху.

Але люди можуть не усвідомлювати, що ви витратили незліченний годинник на навчання, вивчення та вдосконалення своєї майстерності.

Вони можуть хвалити ваші зусилля, думаючи, що ви обдарований геній, і це дійсно так, але дайте їм знати, що ви теж пройшли через боротьбу, щоб досягти того, що ви маєте.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Тобі довелося подорослішати швидше за інших, але місця для дорослішання на новому рівні завжди більше.

Цього тижня ви візьмете на себе додаткові обов'язки.

Ви можете відчувати боротьбу і навіть втомитися, але незабаром ви будете працювати на вищому рівні, ніж будь-коли раніше.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Туз Меч.

Дайте проблему спокій. Коли ви надто багато уваги приділяєте цьому, це все, що ви коли-небудь бачили. Нехай ваші очі та увага звернуться до інших речей.

Відійдіть від цієї ситуації, навіть якщо це всього на п'ять хвилин. Вийдіть надвір.

Спостерігайте за польотом птаха. Насолоджуйтеся чашкою чаю. Зробіть уявну перерву, щоб мати ясність, коли повернетесь.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Пауза. Подивіться все, чого ви досягли. Ви зробили чудову роботу для себе і для інших.

Є так багато речей, яких не було б, якби не ваш внесок та присутність. Не нехтуйте своєю перевагою. Відсвяткуйте це!

Джерело: yourtango .

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